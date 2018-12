Red Dead Online: Guida all'Oro, a cosa serve e come ottenerlo

Oltre a riempirsi le tasche di soldi, i pistoleri di Red Dead Online possono arricchirsi andando a caccia dell'oro. Questa valuta in-game permette di acquistare alcuni oggetti senza la necessità di livellare il proprio personaggio: di seguito vi spieghiamo come accumularla.

Dopo il lancio della Beta, l'economia in-game di Red Dead Online è stata criticata dai giocatori per essere troppo "avara". Rockstar ha risposto a queste preoccupazioni abbassando i prezzi delle armi, dei cavalli e dei rifornimenti, regalando agli utenti oro e contanti gratuiti. Tutti coloro che hanno giocato a Red Dead Online tra il 27 novembre e il 6 dicembre, infatti, hanno ricevuto 250 dollari e 15 lingotti d'oro da usare nel gioco.

Come ottenere più oro

L'oro è una valuta separata in Red Dead Online, e ci sono diversi modi per ottenerla. Durante l'avventura potrete ricevere delle piccole quantità di oro completando le missioni della storia, oppure portando a termine le cacce al tesoro (come quello di Bard's Crossing). Raccoglierlo in questi modi è un processo lento che può richiedere molte ore prima di ottenere oro a sufficienza per acquistare un'arma.

Cosa si può comprare con l'oro

Cosa possiamo acquistare con l'oro in Red Dead Online? Principalmente cavalli, armi e vestiti. Gli oggetti acquistabili con questa valuta avranno al loro fianco un'icona a forma di barra d'oro. Per comprare tutto il resto dovremo sborsare i contanti del nostro pistolero.

Qual è la differenza tra lingotti d'oro e pepite d'oro?

Le pepite d'oro stanno ai lingotti d'oro come i centesimi stanno ai dollari. Occorrono 100 pepite d'oro per ottenere un lingotto. Nella maggior parte dei casi verremo ricompensati con le pepite, ma con un po' di fortuna potremo trovare anche i lingotti.

Microtransazioni

Una volta che Red Dead Online uscirà dalla Beta, i giocatori potranno ottenere più oro acquistandolo con soldi reali. Per il momento questa opzione non è disponibile, e dovremo limitarci a guadagnare questa valuta all'interno del gioco stesso, anche se il processo può essere molto lento.