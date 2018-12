Red Dead Online: Guida alle Armi migliori da usare in multiplayer

Le dure regole del Far West valgono anche in Red Dead Online, e per avere la meglio sui nemici dovrete munirvi delle armi migliori presenti nel gioco. In questa mini-guida vi parleremo delle bocche da fuoco più efficienti da usare in multiplayer.

Le armi di Red Dead Online sono le stesse che potete trovare in Red Dead Redemption 2. Tuttavia si comportano in modo leggermente diverso, e le migliori armi da usare in multiplayer non sono necessariamente le stesse che vi avremmo consigliato nell'avventura single player. Di seguito elenchiamo le migliori armi di Red Dead Online:

Pistola semiautomatica : il Dead Eye è un'abilità molto potente in Red Dead Online, specialmente se abbinata a un'arma semiautomatica. Colpire ripetutamente R2 farà sparare proiettili molto velocemente, abbattendo i nemici in pochissimo tempo.

: il Dead Eye è un'abilità molto potente in Red Dead Online, specialmente se abbinata a un'arma semiautomatica. Colpire ripetutamente R2 farà sparare proiettili molto velocemente, abbattendo i nemici in pochissimo tempo. Fucile Springfield : lo Springfield è un fucile molto potente che uccide con un solo colpo al corpo, la soluzione ideale quando non si è sicuri di ottenere un colpo alla testa. È anche molto preciso e il suo reticolo ha un cooldown molto rapido.

: lo Springfield è un fucile molto potente che uccide con un solo colpo al corpo, la soluzione ideale quando non si è sicuri di ottenere un colpo alla testa. È anche molto preciso e il suo reticolo ha un cooldown molto rapido. Litchfield a ripetizione : il Litchfield Repeater è la migliore arma a ripetizione che potete ottenere in Red Dead Online. Perfetto per abbattere rapidamente grandi gruppi di nemici, grazie alla sua alta cadenza di fuoco.

: il Litchfield Repeater è la migliore arma a ripetizione che potete ottenere in Red Dead Online. Perfetto per abbattere rapidamente grandi gruppi di nemici, grazie alla sua alta cadenza di fuoco. Arco : l'arco è molto efficace in multiplayer, specialmente se abbinato al Dead Eye. È anche silenzioso, cosa che può essere di grande aiuto in alcune modalità di gioco.

: l'arco è molto efficace in multiplayer, specialmente se abbinato al Dead Eye. È anche silenzioso, cosa che può essere di grande aiuto in alcune modalità di gioco. Fucile a pompa a ripetizione : questa è probabilmente l'arma migliore del gioco. È sorprendentemente efficace a distanza media, e semplicemente inarrestabile a corto raggio.

: questa è probabilmente l'arma migliore del gioco. È sorprendentemente efficace a distanza media, e semplicemente inarrestabile a corto raggio. Revolver Schofield: data la sua stabilità, questo revolver è perfetto per mettere a segno colpi alla testa.

Utilizzare queste armi vi renderà la vita più semplice, dandovi qualche vantaggio sugli avversari. Se invece avete bisogno di riempire le vostre tasche con qualche dollaro in più, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come guadagnare Soldi in Red Dead Online.