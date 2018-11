Red Dead Online Guida: come fare Soldi e trovare le Mappe del Tesoro

Come visto nell'avventura di Arthur Morgan, anche in Red Dead Online avere le tasche piene semplifica la vita. In questa mini-guida vi daremo qualche consiglio utile per fare soldi nel gioco, accumulando una buona quantità di dollari in breve tempo.

Per prima cosa, ricordatevi di saccheggiare sempre i cadaveri e di raccogliere tutti gli oggetti presenti nei dintorni. Dopo aver ucciso i nemici nell'arco di una missione, rovistare i loro corpi vi consentirà di raccogliere qualche dollaro, e di ottenere altri oggetti utili come tonici, munizioni e cibo. Dal momento che spesso avrete bisogno di queste risorse, raccoglierle sul campo vi permetterà di ottenerle gratis, evitando di spendere dollari preziosi che invece potreste investire in equipaggiamento e armi. Come visto in Red Dead Redemption 2, inoltre, potrete vendere gli oggetti preziosi e le pelli degli animali che avete cacciato (ottenendo guadagni extra con le pelli perfette).

Una delle principali fonti di guadagno, in particolare nelle prime ore di gioco, proviene senza dubbio dalle missioni della storia. Il nostro consiglio è di affrontarle all'interno di una Posse, contando sull'aiuto dei vostri amici e degli altri giocatori, così da portarle a termine più rapidamente. Alcune di queste missioni arriveranno a ricompensarvi anche con 250 dollari, riempiendo in modo decisivo le vostre tasche. Dopo aver completato la missione introduttiva, dunque, non esitate a tuffarvi nelle varie missioni della storia (tramite il menu Free Roam richiamabile con il tasto sinistro del D-Pad) per garantirvi qualche guadagno facile.

In Red Dead Online potrete imbattervi anche nelle cacce al tesoro. Non saranno remunerative come in Red Dead Redemption 2 (vi frutteranno in media tra i 25 e i 100 dollari), ma in compenso saranno più semplici da risolvere. Una volta ottenuta una mappa del tesoro, dovrete limitarvi semplicemente a raggiungere il luogo indicato, raccogliendo la relativa ricompensa. Otterrete una mappa del tesoro all'inizio del vostro viaggio, e ne riceverete un'altra ancora dopo aver raggiunto il livello 10 con il vostro pistolero. Ne potrete ricevere delle altre anche dagli NPC, quindi cercate di parlare con tutti i personaggi incontrati durante il cammino.

Per concludere, le varie modalità multiplayer consentono a loro volta di guadagnare qualche dollaro. In realtà le ricompense sono esigue, e il tempo richiesto per completare la partita non le rende il metodo migliore per accumulare denaro. In ogni caso, vi consigliamo di provarle per confrontarvi con gli altri giocatori, e al tempo stesso per rimediare qualche soldo utile.

