Red Dead Online: guida alle missioni e attività del Naturalista

L’ultimo aggiornamento per Red Dead Online ha introdotto una nuova Professione di Frontiera, il Naturalista, che vi permetterà di intraprendere una serie inedita di missioni, attività ed eventi speciali.

Missioni di Caccia agli Animali Leggendari

Grazie alla mappa che riceverete da Harriet Davenport quando accetterete di iniziare la nuova Professione, sarete in grado di scoprire gli habitat di alcune rarissime specie di Animali Leggendari, esclusivi del ruolo del Naturalista, e potrete quindi recarvi sul luogo per iniziare nuove missioni dedicate. Grazie alla Guida da Campo alla Fauna riuscirete a localizzare queste maestose creature, e potrete decidere se sedarle per prelevarne un campione da riportare da Harriet, oppure se ucciderle per venderle a Gus e ottenere nuovi capi d’abbigliamento e oggetti. In aggiunta alle missioni da Naturalista, avrete la possibilità di dare la caccia ad altri Animali Leggendari anche nella modalità Free Roam, sempre utilizzando la mappa e la Guida dedicate. Nuovi Animali Leggendari verranno aggiunti in Red Dead Online nel corso delle prossime settimane, tra cui l’ariete corno gabbro e l’ariete corno gessato, disponibili in anteprima per i membri Playstation Plus.

Proteggi gli Animali Leggendari

In questa serie di attività, un gruppo compreso tra i 2 e i 12 giocatori dovrà collaborare per proteggere un animale leggendario da alcuni bracconieri nemici, fintanto che la bestia non riuscirà a mettersi in salvo. In questa modalità, ogni giocatore dispone soltanto di una vita, e alla morte non potrà rientrare in partita.

Censimento Animale

In questa nuova attività, da 2 a 12 giocatori combattono i bracconieri mentre cercano di ottenere alcuni campioni da ogni animale, dopo averlo sedato. Una volta raggiunto un certo numero di campioni raccolti, i giocatori avranno la possibilità di scoprire un nuovo animale leggendario, e fare lo stesso con lui. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per ottenere i bonus di Playstation 4 e Twitch Prime, e la guida agli strumenti del Naturalista.