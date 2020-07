Red Dead Online: guida agli strumenti del Naturalista

Ogni Naturalista che si rispetti non esce mai senza i suoi strumenti di lavoro, e Red Dead Online non fa eccezione. Seguiteci in questa guida per scoprire tutti i nuovi oggetti che vi verranno forniti all’inizio della vostra carriera da Naturalista.

Guida da Campo alla Fauna

Otterrete la Guida da Campo alla Fauna non appena inizierete la Professione di Naturalista, parlando con Harriet Davenport al suo accampamento e pagando i canonici 25 lingotti d’oro. Utilissima per tutti i giocatori che sceglieranno di cimentarsi in questo nuovo Ruolo, vi fornirà assistenza durante la vostra progressione attraversi i ranghi del Naturalista, fornendo indizi su come rintracciare e localizzare gli animali che avrete scoperto e studiato durante la vostra avventura. Fornisce anche informazioni utili per andare alla ricerca degli Animali Leggendari, comprese le loro sottospecie.

Fotocamera Avanzata

Per aiutarvi nello studio delle specie animali che popolani i cinque Stati della mappa di gioco, o semplicemente per dare sfogo ai vostri hobby fotografici e di esplorazioni, potete utilizzare la nuova Fotocamera Avanzata, disponibile per tutti i giocatori di Red Dead Online attraverso il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. Le nuove potenzialità di questa fotocamera spaziano tra una maggior maneggevolezza, la possibilità di muoversi e abbassarsi a piacimento durante l’uso, e una quantità di filtri ed effetti da applicare alle fotografie. Inoltre, grazie alla Fotocamera Avanzata otterrete l’abilità di studiare automaticamente le specie animali semplicemente scattando loro una foto.

Cavallo, Sella e Borse da Sella

Come ogni altra Professione della Frontiera, anche il Naturalista introduce una nuova razza di cavalli, in sei differenti colorazioni del manto, una sella speciale migliorata e borse da sella esclusive. Ognuna delle precedenti ricompense può essere sbloccata avanzando nei ranghi del Ruolo e accumulando i gettoni necessari.

Set di Indumenti Animali Leggendari

Nel caso in cui deciderete di seguire il consiglio di Gus Macmillan, piuttosto che le richieste di Harriet, vi troverete a cercare e cacciare i numerosi nuovi Animali Leggendari, che potete rintracciare grazie alla mappa esclusiva del Naturalista. Vendendo a Gus le loro pelli, corna e carcasse, potrete ottenere indumenti speciali, oltre al set sbloccabile con i gettoni azzurri ottenuti avanzando nei ranghi del ruolo. In aggiunta, il nuovo aggiornamento introduce un totale di 800 abiti, oggetti cosmetici e relative variazioni all’interno di Red Dead Online, acquistabili liberamente da tutti i giocatori.

