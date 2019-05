Red Dead Online: Guida e Trucchi per vincere a Poker e fare soldi

Finalmente Red Dead Online è uscito dalla Beta, introducendo al suo interno nuove attività come il Poker. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per vincere a Poker e fare soldi nella modalità online di Red Dead Redemption 2.

Adesso potete trovare dei tavoli per giocare a Poker presso Blackwater, Saint Denis, Tumbleweed, Valentine e Flatneck Station. Ogni tavolo è in grado di ospitare fino a 6 giocatori, con la possibilità di invitare un amico per un match privato.

Le partite a Poker di Red Dead Online seguono le regole della variante Texas hold'em, con due carte nella mano di ogni giocatore e le cinque scoperte al centro del tavolo. L'obiettivo del gioco, naturalmente, è quello di vincere il piatto battendo tutti gli avversari. Potrete riuscire nell'intento in due modi: avendo tra le mani la miglior combinazione di carte del tavolo, oppure bluffando con le vostre puntate in modo da convincere gli avversari a lasciare la partita. Ecco alcuni consigli utili per giocare al meglio le vostre carte, vincere le partite e fare soldi.

Trucchi e strategie per vincere a Poker in Red Dead Online

Studiate le puntate dell'avversario

Tenete sempre d'occhio i giocatori che puntano prima di voi, in modo da farvi un'idea sulle carte in loro possesso. Se gli avversari tendono a bussare o a non rilanciare mai, per esempio, è molto probabile che non abbiano nessun punto e nessuna carta alta in mano. Sfruttate quindi la situazione a vostro vantaggio: se avete un buon punto, tenete un profilo basso nelle puntate e nei rilanci, così da far venire quanti più avversari possibile allo showdown. Se invece non avete nulla, potete provare a bluffare puntando in alto, spingendo gli altri giocatori a lasciare la mano. Ma fate attenzione a non rischiare quando un avversario vi segue, dato che potrebbe avere un punto: in questo caso vi conviene mollare la mano il prima possibile.

Giocate in modo aggressivo, senza esagerare

Se a voi spetta la prima puntata, cercate di far partire il piatto da una cifra abbastanza alta, puntando una discreta quantità di dollari. Anche durante i rilanci, provate a sborsare qualche soldo in più rispetto agli avversari che vi precedono sul tavolo, ma senza esagerare. Puntando troppo in alto, infatti, gli altri giocatori tenderanno a lasciare la mano, a meno che non abbiamo delle ottime carte. Usate dunque questa strategia in base alla vostra volontà di arrivare fino allo showdown finale.

All-in nel momento giusto

Usare al meglio l'all-in può consentirvi di vincere le partite e fare soldi, soprattutto se siete tra i giocatori più ricchi seduti al tavolo. In basso a sinistra sullo schermo è visibile il quantitativo di fish a disposizione di ogni giocatore. Quando gli avversari non hanno abbastanza dollari per seguirvi, potete iniziare a fare all-in per impedirgli di arrivare allo showdown finale. Se invece siete in possesso di una buona mano e un avversario continua a seguirvi, potete farlo sbancare puntando l'all-in.

Siate imprevedibili

In tutte le sue varianti, il Poker è in buona misura un gioco psicologico. Dal momento che in Red Dead Online vi confronterete con altri giocatori in carne e ossa sparsi per il mondo, per avere la meglio al tavolo verde dovrete prepararvi ad essere imprevedibili, seguendo il vostro istinto. In alcuni casi converrà affidarsi alle buone carte della vostra mano, mentre in altre circostanze sarà più conveniente bluffare. Ricordate sempre che questo ragionamento vale anche a parti invertite: dall'altro lato, infatti, gli avversari tenderanno ad essere imprevedibili e a disorientarvi con le loro puntate. Non fidatevi mai di nessuno.