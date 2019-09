Red Dead Online ed Halloween: Rockstar commenta i rumor su un Undead Nightmare 2

Si avvicina il periodo che precede la celebrazione di Halloween, festività che spesso viene celebrata all'interno di molteplici universi videoludici tramite l'organizzazione di speciali eventi a tempo.

In quest'ottica, misteriosi avvistamenti di zombie in Red Dead Online hanno spinto parte della community attiva all'interno della Frontiera a domandarsi se Rockstar non avesse effettivamente l'intenzione di organizzare un evento speciale all'interno del gioco. In particolare, molti utenti hanno rievocato il ricordo di Undead Nightmare, o Terrore dall'Oltretomba, ipotizzando una sorta di equivalente per Red Dead Online del peculiare contenuto a tema horror tramite il quale il team di sviluppo aveva ai tempi ampliato l'universo videoludico del primo Red Dead Redemption.



Nel corso di una recente intervista, Scott Butchard, lead open world designer presso Rockstar Games, ha offerto alcuni commenti in merito. Quest'ultimo ha sottolineato come il team non abbia per ora in programma grandi espansioni per il mondo di Red Dead Online, del quale stanno attualmente "costruendo le fondamenta". "Chiunque abbia compiuto qualche deviazione lungo i sentieri battuti in Red Dead Redemption 2 saprà che il mondo include alcuni fenomeni inspiegabili, ed è qualcosa che abbiamo intenzione di mantenere in Red Dead Online, ma attualmente non abbiamo nulla di specifico da condividere sull'argomento. Undead Nightmare - ha poi proseguito Butchard - è stata un'idea incredibilmente divertente che abbiamo avuto con l'originale Red Dead Redemption, e ci siamo divertiti con GTA ad Halloween ogni anno, ma ci sono così tante possibilità ed opportunità lì che per il momento non abbiamo ancora iniziato ad approfondire".



L'attenzione per il comparto multiplayer ha ad ora portato Rockstar ad escludere DLC single player per Red Dead Redemption 2.