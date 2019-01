Red Dead Online: in arrivo Oro bonus e miglioramenti alla lobby di Gun Rush

Gli autori di Rockstar Games riguadagnano le pagine del blog istituzionale del Newswire per aggiornarci delle novità di Red Dead Online che attendono a breve gli esploratori della Frontiera multiplayer di Red Dead Redemption 2.

Tanto per cominiciare, i ragazzi della grande R promettono di donare 5 Lingotti d'Oro a tutti coloro che si collegheranno ai server di Red Dead Online tra venerdì 25 gennaio e domenica 27: il bonus ingame verrà recapitato automaticamente sugli account dei giocatori interessati dall'iniziativa entro e non oltre martedì 29 gennaio.

Sempre nell'ottica di una continua espansione dell'esperienza di gioco offerta ai partecipanti alla Beta di Red Dead Online, gli sviluppatori di Rockstar promettono di risolvere in via definitiva i problemi di matchmaking riscontrati da chi tenta di accedere alla modalità Corsa alle Armi: degli hotfix correttivi sono già stati effettuati ma il problema persiste e, per questo, necessita di un intervento che sia davvero risolutivo.

Nell'attesa dell'aggiornamento di Red Dead Redemption 2 che andrà a correggere gli errori di connessione riscontrati nelle lobby di Gun Rush, Rockstar ci ricorda che, nel corso delle prossime settimane, saranno disponibili degli update di Red Dead Online che porteranno in dote, tra le altre cose, le richieste icone di prossimità e le modifiche alle Tregue per consentire un accesso più veloce alle Faide.

Ci saranno poi delle nuove dinamiche open-world tra Cacciatori di Taglie e Criminali, delle migliorie al sistema di Legge e Taglie che contribuiranno a scoraggiare i comportamenti molesti e un ricco pacchetto di sfide giornaliere con annesse ricompense in Pepite d'Oro ed elementi di equipaggiamento.