Red Dead Online vi invita a prendervi cura del vostro cavallo con un set gratuito

Questa settimana Rockstar Games invita i giocatori a prendersi cura del proprio alleato più fedele, senza il quale sarebbero totalmente spacciati nel Selvaggio West. Tutti coloro che giocheranno a Red Dead Online nel corso di questa settimana riceveranno infatti un Set per la cura del cavallo gratuito.

Al suo interno sono inclusi un Rivitalizzante per cavalli (utile sostanza curativa che può essere risposta nella bisaccia, da utilizzare in caso di gravi ferite), due Medicine per cavalli (per ripristinare la salute), due Stimolanti per cavalli (conferiscono una barra esterna dorata alla Resistenza, utile per le lunghe cavalcate in aperta campagna), 5 Gallette d'avena, 5 unità di Fieno e 5 Carote (per assicurarsi che il compagno a quattro zampe sia ben nutrito).

I cavallerizzi intenzionati a comprare un nuovo destriero possono inoltre usufruire di uno sconto del 20% su tutti i cavalli disponibili al di sotto del rango 40, come ad esempio il Tennessee Walker roano flaxen, e del 20% di sconto sui box nelle stalle.

Intanto, il catalogo Wheeler, Rawson & Co. si è arricchito con una nuova selezione di articoli, ovvero l'elegante Cappello Descoteaux a tesa larga, i Chaps Alvarado in resistente cuoio dal sud del confine e gli eleganti Speroni del mattino Gerden. Per tutta la settimana, inoltre, continuerà ad essere disponibile il Cappello da cosacco. Segnaliamo, infine, che il bonus di 300 RDO$ per gli abbonati a Twitch Prime rimarrà disponibile fino al 19 luglio. Il Bundle di munizioni superiore, invece, continuerà ad essere riscattabile dopo tale data. Avete già esplorato il mondo oltre i confini di Red Dead Redemption 2?