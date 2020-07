Red Dead Online: un leak svela i contenuti dell'aggiornamento di Halloween?

Rockstar Games ha appena aggiornato Red Dead Online con nuovi contenuti dedicati al ruolo del Naturista, è presto dunque per pensare alle prossime novità in arrivo... o forse no?

Il profilo Twitter francese Rockstar Actu ha infatti svelato con largo anticipo quelli che sembrano essere i contenuti dell'aggiornamento autunnale dedicato alla festa di Halloween e in arrivo apparentemente il 19 ottobre. Tra i file "scovati" in anticipo troviamo immagini di costumi di Halloween, un machete dall'aspetto in linea con la festa più spaventosa dell'anno e accessori come bende, cappelli e maschere da streghe, zombie e le immancabili zucche.

L'immagine trapelata mostra anche un logo che recita "Celebrate Season of the Strange and Supernatural", a conferma dei contenuti sovrannaturali dell'aggiornamento. Al momento, come comprensibile, tutto tace da parte di Rockstar Games e non è escluso che il leak possa rivelarsi falso o comunque non corretto, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

In queste settimane alcuni membri della community di Red Dead Online hanno dato il via ad una forma di protesta per lamentarsi della scarsa quantità di contenuti negli aggiornamenti di RDO e chiedendo a Rockstar Games update più generosi sotto il profilo contenutistico.