Red Dead Online: un leak svela le modalità presenti nella Beta, tra cui la Battle Royale

A pochissime ore dall'avvio della Beta di Red Dead Online, il leaker IllogicalMods ha svelato le modalità presenti durante la fase di test, estrapolate dal codice sorgente del gioco. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulle modalità di Red Dead Online.

Le modalità multiplayer includono Make It Count, Most Wanted, Name Your Weapon, Team Shootout, Races e Hostile Territory, la prima secondo quanto riportato da Eurogamer.net presenterà un gameplay in stile Battle Royale con 32 giocatori impegnati a sfidarsi all'interno di alcune mappe come Strawberry, Stillwater Creek e Tall Trees. Most Wanted è una modalità 1v1 mentre Name Your Weapon dovrebbe presentare le classiche regole del Free for All, infine Team Shootout è un classico deathmatch a squadre.

VG247.com riporta inoltre la presenza di alcune missioni specifiche per la storia denominate Highly Illegal and Highly Immoral, Honor Among Horse Thieves, If the Hat Fit, Kerosene Tar and Greedm, Kill Them, Each and Every One e Love and Honor, non è chiaro però se queste saranno disponibili già da oggi oppure se verranno aggiunte in un secondo momento.

Per saperne di più non ci resta che attendere le 14:30, orario di inizio della Beta di Red Dead Online, per l'occasione saremo in diretta su Twitch per tutto il pomeriggio fino alle 18:00, seguiteci!