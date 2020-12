Red Dead Online: la licenza da cacciatore di taglie 2 è ora disponibile

Che tu sia un Cacciatore di taglie Provetto già ben conosciuto o un coraggioso Principiante in cerca di nuove avventure, il Ruolo di Cacciatore di taglie in Red Dead Online ti offre azione a 360° nel campo della legge.

La Licenza da Cacciatore di taglie II aggiunge 10 nuovi ranghi al Ruolo di Cacciatore di taglie oltre ai 20 già presenti, con nuovi articoli e abilità di alto livello, nuove varianti per le armi, nuovi cavalli, ricercati famigerati sulle bacheche delle taglie e altro.

Taglia Leggendaria Gene "Beau" Finley

I possessori della Licenza da Cacciatore di taglie II devono tenere d’occhio le Bacheche delle taglie nelle prossime settimane: troveranno informazioni su nuove Taglie leggendarie, a partire da Gene “Beau” Finley e dalla sua banda, ricercati per delle rapine.

Pass Fuorilegge 4

Oggi farà il suo debutto su Red Dead Online anche un nuovo Pass Fuorilegge, con nuovi abiti, emote, miglioramenti per l’accampamento e altro. In più, una selezione di fotografie scattate per la Sfida del Naturalista sono ora disponibili gratuitamente come bandiere dell’accampamento, foto per il Saloon del Distillatore e sfondi per lo studio fotografico tramite il Wheeler, Rawson & Co. Club. Chi passerà al Pass Fuorilegge per 40 Lingotti d’Oro riceverà nuove ricompense, tra cui abbigliamento di lusso per l’inverno, nuove note per migliorare la Bisaccia e Guide ai Talenti, miglioramenti per le fotografie avanzati, denaro extra, 30 Lingotti d’Oro, regali speciali e molto altro ancora. Questa settimana, i possessori del Pass Fuorilegge 4 avranno 400 RDO$ e un rimborso da 10 Lingotti d’Oro entro 72 ore dall’acquisto del Pass.

Miglioramenti, bonus e nuovi cavalli

I Cacciatori di taglie possono utilizzare una nuova opzione per far roteare le armi nel Menu giocatore e selezionare le acrobazie che hanno imparato per far ruotare le loro pistole. Che tu sia un vigilante misericordioso, o un amante della forza bruta, preparati: le missioni per Cacciatori di taglie di Red Dead Online forniscono PE doppi. In più, unisciti a degli amici fidati in una Posse e riceverai più RDO$ e PE nelle missioni Free Roam e per Cacciatori di taglie e negli eventi Free Roam fino al 7 dicembre.

Oltre allo sconto di 5 Lingotti d'Oro sulla Licenza da Cacciatore di taglie, e il 40% di sconto su tutti gli articoli per Cacciatori di taglie Principianti, Promettenti, Affermati e Provetti, i nuovi giocatori possono approfittare di PE doppi in tutte le missioni di La terra delle opportunità. Vendicati del traditore Teddy Brown a Fort Mercer in “Uccidili tutti, dal primo all'ultimo” e accompagna Mrs. LeClerk a Blackwater per il suo appuntamento con Amos Lancing in “Distrutta dal dolore” per ricevere un bonus da 100 RDO$ per aver completato ogni missione.

Tutti i giocatori di Red Dead Online riceveranno ricompense per 2.000 PE per il Club e 2.000 PE per Cacciatore di taglie questa settimana; chi è di rango 5 o superiore riceverà una mappa del tesoro, mentre chi è di rango 10 o superiore otterrà un miglioramento per Carte abilità a scelta.

Visita una stalla per scoprire i nuovi Mustang e Fox trotter del Missouri.