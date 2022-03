Red Dead Online: lingotti d'oro e vestiti gratis tra le novità di marzo

A poche settimane dalla diffusione della polemica riguardante la carenza di contenuti di Red Dead Online, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 ha accolto tutte le novità del mese di marzo 2022.

Il portale ufficiale del titolo Rockstar Games si è infatti aggiornato con l'elenco completo delle iniziative che verranno proposte ai giocatori nel corso del mese. Innanzitutto i nuovi giocatori di Red Dead Online riceveranno una calorosa accoglienza, visto che per loro sarà possibile entrare in possesso di un pacchetto contenente cinque lingotti d'oro, utili per acquistare diversi oggetti nel negozio e non solo. Sarà inoltre attivo per tutto il mese un bonus che farà ottenere il doppio di denaro ed esperienza con le taglie normali e il triplo con quelle leggendarie ed infami. Anche tutti i vecchi giocatori riceveranno diversi regali e chiunque effettuerà l'accesso entro e non oltre il 4 aprile 2022 riceverà 150 proiettili per il revolver, la ricompensa per un reset dell'onore e un abito per cacciatori di taglie.

Ogni settimana verrà inoltre attivata una missione speciale il cui completamento permetterà ai giocatori di ottenere lingotti d'oro, costumi e tanti altri oggetti. Come spesso accade anche con GTA Online, per un periodo di tempo limitato sarà possibile acquistare una serie di costumi nel negozio ad un prezzo di favore.

