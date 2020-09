Red Dead Online, nelle lobby non c'è quasi nessuno: alcuni utenti sono felici

Avete notato anche voi che le lobby di Red Dead Online sono diventate semi-deserte? Nella mappa online, normalmente dovrebbero esserci almeno 20-30 giocatori, ma da qualche giorno a questa parte la frontiera è diventata una terra desolata, con appena una manciata di fuorilegge digitali connessi in contemporanea.

Polygon ha cercato di approfondire la faccenda, e chiacchierando con alcuni membri della community ha scoperto che tutto è cominciato con l'aggiornamento di Red Dead Online di fine agosto, che oltre ad aggiungere nuovi contenuti è anche intervenuto per migliorare la sicurezza e la stabilità. Qualcosa deve essere andato storto, poiché adesso non c'è (quasi) più nessuno. Ciò non sembra avere a che fare con l'abbandono del gioco da parte degli utenti, bensì ad una diminuzione della popolazione delle singole lobby.

Rockstar Games non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma nel frattempo è emerso che alcuni giocatori stanno apprezzando notevolmente le lobby semi-deserte. "Nelle sessioni con pochi giocatori è più semplice catturare animali leggendari. Quando le sessioni sono affollate, i giocatori combattono per ottenerli, il che non è efficiente", ha rivelato un fan a Polygon. In un sondaggio condotto da Red Dead Online Community, oltre l'80% dei 3.234 votanti si sono detti felici della ridotta conta dei giocatori.

"Onestamente, ho odiato la decisione di Rockstar di forzare i giocatori a partecipare a lobby pubbliche in Red Dead Online, quindi sono davvero felice del numero ridotto di utenti, che ti permette di fare le tue cose o giocare con un gruppo di amici senza interruzioni", ha detto un altro giocatore.

Non mancano, chiaramente, gli scontenti: "Ho la sensazione che le persone si stiano scocciando di queste sessioni morte dopo aver partecipato a tutte le attività e collezionato tutti gli animali". Ciò che è certo, è che le lobby di Red Dead Online non dovrebbero essere così, quindi ci aspettiamo un intervento di Rockstar da un momento all'altro.