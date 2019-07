Red Dead Online mette in palio il ricco Pacco di scorte da esploratore

Questa settimana, Red Dead Online premierà i giocatori più avventurosi del Selvaggio West. Tutti coloro che riusciranno a completare un totale di 10 Sfide giornaliere entro il 16 luglio otterranno in regalo il Pacco di scorte da esploratore, ricco di articoli estremamente utili.

Il pacco contiene 60 Frecce avvelenate, che di norma vengono realizzate utilizzando frecce, piume e oleandro dopo aver ottenuto l'apposita ricetta, 100 cartucce per fucile Varmint a canna rigata, progettate per la caccia alla piccola selvaggina. Tra gli altri articoli inclusi figurano delle piante di Timo, Menta campestre e Origano (per potenziare rispettivamente Dead Eye, Salute e Resistenza), Filetto di manzo di prima qualità e Lombata di maiale morbida. Con questi ingredienti è possibile realizzare pasti salutari e ottenere un Nucleo dorato temporaneo. Nel pacco figurano anche Grilli e Vermi vivi, utili per la pesca, e 5 barattoli di Jolly Jack’s, che ripristina interamente il Dead Eye e lo potenzia leggermente.

Nel catalogo Wheeler, Rawson and Co, intanto, sono arrivati il Soprabito Durham, un doppiopetto cucito a macchina nella sua variante rossa, e il Soprabito a frange Riggs. Sono inoltre partite delle offerte a tempo limitato su articoli come il Cappello da cosacco e il Cappello con gardenie.

Ne approfittiamo per ricordarvi che tutti i giocatori che collegheranno il proprio account del Social Club al proprio account di Twitch Prime entro il 19 luglio riceveranno in regalo 300 RDO$ e il Bundle di munizioni superiore, che comprende:

30 Frecce esplosive

60 Pallettoni incendiari

30 Bottiglie incendiarie instabili

200 Cartucce Express per pistole

200 Cartucce Express per revolver

200 Cartucce Express per armi a ripetizione

200 Cartucce Express per fucili a canna rigata

Maggiori dettagli sono reperibili a questo indirizzo. Presto, inoltre, verrà pubblicato un aggiornamento che introdurrà la possibilità di modificare l'aspetto del personaggio di Red Dead Online in qualsiasi momento.