Red Dead Online 1.08: tutti i miglioramenti al gameplay e bilanciamento

Red Dead Online è uscito dalla fase Beta e si prepara ad accogliere tutta una serie di novità che sapranno arricchire notevolmente l'esperienza che giocatori continunano condividere all'interno dell'universo western creato da Rockstar Games.

Come già vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, il major update che arriva concomitanza con l'uscita dalla fase beta ha introdotto il Poker ed un gran quantitativo di missioni e attività aggiuntive. Oltre a questo, il team di sviluppo si è preoccupato anche di limare alcuni aspetti di gameplay e bilanciamento che non avevano convinto del tutto finora. Vi riportiamo di seguito la lista delle modifiche apportate da Rockstar:

Rimosso il tracking per gli Headshot automatici (valido solo per gli avversari umani): per quanto continuerà a esserci un generale auto-aim verso i nemici, i colpi alla testa non saranno più automatici e facilmente eseguibili come in passato. Questo dovrebbe aggiungere un po' di sfida e rendere più competitivo il multiplayer;

Velocizzato il tempo necessario per cambiare arma e per lanciare oggetti come dinamite e bottiglie infiammabili;

Aggiunto il nuovo sistema di controllo "FPS2" (disponibile anche nel gioco single player) che consentirà di sprintare con R1 e accucciarsi con X;

Rimosse le sfide giornaliere legate al PvP in modalità Free Roam ed introdotte nuove tipologie di Sfide e Ricompense, tra cui le Challenge Streaks che vi assicureranno progressivamente un sempre più grande quantitativo di Oro;

Nuovi premi associati alla modalità Free Roam;

Maggior flessibilità in modalità Free Roam grazie al timer per la segnalazione aumentato e alla riduzione della distanza da cui un giocatore può essere segnalato.

Introdotta la meccanica della Denuncia: quando si viene eliminati da un giocatore di più alta Ostilità e non si cerca vendetta personale, potrà essere utilizzata la Denuncia durante il tempo di respawn, affibbiando così al nostro assassino un valore più alto alla sua Ostilità e alla sua Taglia (non è possibile effettuare l'operazione se si possiede un'Ostilità particolarmente alta);

Tramite il menù, potrete assegnare ad ogni vostro cavallo una specifica modalità in cui vorreste utilizzarli;

Le attività concederanno un quantitativo di Oro sostanzialmente raddoppiato rispetto al passato;

Introdotta una modalità cinematografica con HDR sia per la campagna che per Red Dead Online.

Sembra dunque che Rockstar si sia rimboccata le maniche per riuscire a ribilanciare completamente Red Dead Online in tutti i suoi aspetti. Per invogliare gli utenti a prender parte all'esperienza, Rockstar concede la possibilità di giocare su PlayStation 4 gratis fino al 27 maggio (non è necessario il PlayStation Plus), e offre inoltre un vantaggioso sconto di cui possono usufruire tutti i nuovi abbonati. Cosa ne pensate dei cambiamenti di Red Dead Online?