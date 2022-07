Red Dead Online è morto? Rockstar trasferisce le risorse su GTA 6

Red Dead Online non viene aggiornato da un anno e i fan del western game hanno omaggiato la "morte" del gioco preparandogli persino un funerale in-game. Ma qual è il motivo per cui Rockstar Games ha deciso di interrompere il supporto attivo al gioco?

Questo motivo ha un nome ben preciso: GTA 6. La software house statunitense ha condiviso nuove informazioni tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, in cui ha dichiarato che d'ora in avanti non ci saranno più major update per Red Dead Online. Gran parte della forza lavoro che si è occupata di aggiornare ed espandere il titolo che ha affiancato Red Dead Redemption 2 è stata progressivamente spostata sul colossale progetto di Grand Theft Auto 6. Rockstar ha dichiarato di voler "superare le aspettative" con GTA 6, dunque ha intenzione di porre tutta la sua attenzione sul progetto. Ciò non vuol dire che non ci sarà più alcuna novità per chi ancora bazzica il vecchio west di RDO:

"Oltre a eventi speciali stagionali e miglioramenti dell'esperienza, e oltre ad altre modifiche per migliorare e mantenere un ambiente sano in Red Dead Online, abbiamo in programma di sfruttare le modalità esistenti e aggiungere nuove missioni Telegram quest'anno, anziché fornire importanti aggiornamenti di contenuti a tema come negli anni precedenti, e continueremo a mettere in evidenza e condividere gli sforzi creativi della nostra community di Red Dead in ogni occasione tramite il Newswire".

Il discorso non si applica invece a GTA Online, che continuerà invece ad espandersi con contenuti completamente inediti anche nei prossimi mesi.

La decisione di Rockstar sembra essere in linea con i rumor emersi nei giorni scorsi, secondo cui lo studio ha cancellato le remaster di GTA 4 e Red Dead Redemption per concentrarsi appieno sul prossimo capitolo della sua più fortunata serie.