Red Dead Online, Naturalista: come riscattare i bonus PS4 e di Twitch Prime

Il 28 luglio ha fatto il suo debutto nell’ecosistema di Red Dead Online una Professione della Frontiera tutta nuova, il Naturalista. Con lo stesso aggiornamento, riscattare nuovi bonus per gli utenti PS4 e di Twitch Prime.

Tutti i giocatori di Red Dead Online su Playstation 4 godranno infatti di una serie di bonus per l’accesso anticipato rispetto alle altre piattaforme, in aggiunta ad un paio di regali extra da parte di Rockstar. Per riscattare questi premi non dovrete fare altro che scaricare l’aggiornamento e avviare la modalità online di Red Dead Redemption 2: comparirà quindi un messaggio che vi informerà di aver ricevuto i bonus, che troverete già disponibili una volta caricato il vostro alter ego virtuale.

Ottenere i bonus dedicati agli utenti di Twitch Prime, invece, è un po’ più complicato. Per prima cosa, dovrete ovviamente essere abbonati al servizio di Amazon Prime, che garantisce la possibilità di ottenere un account premium sulla famosa piattaforma di streaming. Dopodiché, dirigetevi sulla pagina dedicata del sito web di Rockstar Games, ed effettuate l’accesso con il vostro account del Social Club Rockstar (se non ne avete già uno, createlo sul momento). Successivamente, inserite il vostro account di Twitch per collegarlo con il vostro Social Club personale, e confermare di avere i requisiti necessari ad ottenere i bonus. Infine, effettuate l’accesso con il vostro account di gioco di Red Dead Online, e avrete collegato con successo tutti gli account necessari a riscattare i premi dedicati.



Avviate dunque il gioco, dopo aver scaricato l’aggiornamento, e come per il caso dei bonus PS4 riceverete un messaggio che vi informerà del successo dell’operazione: troverete poi gli oggetti esclusivi già disponibili una volta effettuato l’ingresso in partita. Avete già letto le novità dell’aggiornamento per la Professione di Naturalista?