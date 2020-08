Red Dead Online, il Naturalista festeggia: bonus gratis con Twitch Prime

Il mese di luglio è stato testimone del debutto del Naturalista in Red Dead Online, nuova professione ora a disposizione dei pistoleri attivi tra le praterie virtuali di Red Dead Redemption 2.

Per festeggiarne l'esordio, Rockstar Games ha messo a disposizione degli utenti Twitch Prime una serie di bonus da riscattare in maniera completamente gratuita. Per ottenerli, sarà sufficiente collegare il proprio account Social Club di Rockstar Games con il proprio account Twitch Prime. Di seguito, trovate l'elenco completo:

5 Ferormoni di animale leggendario

6.000 PE da Naturalista

Accampamento temporaneo gratis

50% di sconto su un cane per l'accampamento

50% di sconto su una tenda

50% di sconto su un gilet sotto il rango 15

10 Medicine speciali

10 Oli di serpente speciali

10 Tonici miracolosi speciali

10 Sieri speciali

Soprabito Katata realizzato in pelle di wapiti leggendario

Un bottino che si presenta dunque come decisamente ricco, che può essere ottenuto completamente gratis. Avete già testato tutte le caratteristiche della nuova professione Naturalista? Esattamente come per GTA Online, Rockstar Games sta provvedendo a mantenere vivo e aggiornato il mondo di Red Dead Online, popolato da moltissimi giocatori. Con GTA 5 destinato a essere ripubblicato in chiave next gen, molti appassionati si stanno domandando se anche Red Dead Redemption 2 arriverà su PS5 e Xbox Series X.