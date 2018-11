Red Dead Online: è necessario abbonarsi a PS Plus o Xbox Live Gold?

Red Dead Redemption 2 ha spinto molti appassionati ad acquistare Xbox One e PlayStation 4 per indossare i panni di Arthur Morgan e partecipare alla beta di Red Dead Online: sono in tanti, quindi, a non sapere se l'accesso alla modalità multiplayer di RDR2 richieda o meno un abbonamento a PS Plus o Xbox Live Gold.

Come ben sapranno gli utenti di lungo corso delle piattaforme Microsoft e Sony, solo una minima frazione dei titoli presenti nei rispettivi cataloghi può essere fruita in multiplayer senza sottoscrivere un piano di abbonamento ai due servizi che permette, tra le altre cose, di scaricare gratuitamente dei videogiochi su base mensile.

Red Dead Online, a tal proposito, non rientra tra i "fortunati" (ogni assonanza con Fortnite è puramente casuale) e perciò necessita di una sottoscrizione mensile, trimestrale, semestrale o annuale a PlayStation Plus (se avete deciso di giocare a RDR2 su PlayStation 4 o PS4 Pro) e a Xbox Live Gold (se invece avete acquistato il gioco su Xbox One, Xbox One S o Xbox One X).

Soltanto le funzioni di rete accessorie collegate alla registrazione di un account Rockstar Social Club non richiedono alcun tipo di abbonamento: tra queste, la più significativa è certamente la sincronizzazione degli Obiettivi Sbloccabili (o dei Trofei) e dei progressi tra la console e le app ufficiali di Xbox, PlayStation e Red Dead Redemption 2 per sistemi mobile iOS e Android.

A fare ulteriore chiarezza ci pensano gli stessi autori di Rockstar Games con le indicazioni riportate sul retro della copertina delle versioni PS4 e Xbox One di Red Dead Redemption 2, dove viene chiaramente specificato che per accedere alle lobby multiplayer di Red Dead Online bisogna essere abbonati a PS Plus e Xbox Live Gold, in maniera del tutto analoga all'altro capolavoro della grande R, ossia Grand Theft Auto V e al relativo modulo multiplayer di GTA Online.