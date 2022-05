Red Dead Online non si evolve: i giocatori si sentono presi in giro da Rockstar

Potremmo andare avanti per molto, ma la situazione è già perfettamente chiara così. I giocatori di Red Dead Online hanno fame di nuovi contenuti e non hanno bisogno di bonus all'esperienza se non ci sono nuove attività in cui sfruttarli. Un giocatore ha chiesto a Rockstar un DLC in stile "Colpi" di GTA Online : sarà accontentato? Staremo a vedere.

La comunità sembra aver esaurito quasi tutta la sua pazienza, come si evince nei commenti lasciati sotto al post dell'ultimo aggiornamento settimanale di Red Dead Online , che di nuovo non ha portato praticamente nulla. Di fronte agli ennesimi boost all'esperienza e alla valuta di gioco, gli utenti non sono riusciti a contenere la propria frustrazione. Uno, in particolare, ha scritto: "Sembra che stiate trollando la community di proposito" . Se una community si sente trollata, allora c'è sicuramente qualcosa che non va.

It really looks like you purposely trolling community. — OnlyPVPCat (@OnlyPVPCat) May 3, 2022

Missed opportunity. I hope you and your investors soon realise that. I thought you were about “pushing the limits”, as Sam Houser said? — Ben (@videotech_) May 3, 2022

Why do you advertise RDO as a "vibrant, ever evolving world" when you have clearly abandoned the game? Why the dishonesty? #SaveRedDeadOnline pic.twitter.com/JhXRce634J — Silver Fox (@SilverFoxRDO) May 3, 2022