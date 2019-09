Red Dead Online, non solo Professioni: carte abilità, animazioni migliori e molto altro

Non solo Professioni, Club e Pass Fuorilegge: il nuovo aggiornamento di Red Dead Online, uno dei più grandi di sempre per la componente online del western targato Rockstar, ha introdotto anche un mucchio di altre novità, che spaziano da nuovi contenuti ad affinamenti al gameplay. Scopriamoli nel dettaglio.

L'aggiornamento contiene alcune fondamentali modifiche al sistema di animazioni dei personaggi, volte al a conferire maggiore reattività e a migliorare il movimento, in special modo nelle partite competitive. Stiamo parlando, nello specifico, di animazioni più rapide per frugare, legare e rianimare, lanci, tuffi, arrampicate e nuotate più veloci, movimento accovacciato più rapido, movimento di sparo più fluido, mira e gestione delle armi migliorate, visuali più efficienti e nuove mosse come la spallata - attivabile con la pressione di R2/RT durante la corsa attiva - e il placcaggio - attivabile con B/Cerchio.

Tra le novità figurano anche la possibilità di modificare gratuitamente una volta l'aspetto del personaggio (le successive richiedono una piccola somma) e ben 9 nuove Carte abilità, ovvero: Tiratore scelto, Calcio nel sedere, Lotta nel sangue, Amici per la pelle, Resistenza progressiva, Polmone di ferro, Stile da pistolero (esclusiva PS4), L'unione fa la forza (esclusiva PS4) e Più veloce del vento (esclusiva PS4).

Non è ancora finita: sono state introdotte anche nuove Sfide giornaliere, Ricompense, emote, slot aggiuntivi per gli abiti, modifiche ai prezzi di vendita dei gioielli e, soprattutto, numerosi bilanciamenti di gameplay effettuati in base alle richieste della community, come l'aumento della resistenza al danno quando si utilizza lo Stile di gioco difensivo, il danno aumentato per tutte le armi a proiettile e il danno ai colpi alla testa dalla lunga distanza ridotto. D'ora in avanti, inoltre, Red Dead Online chiederà lo Stile di gioco preferito ad ogni avvio.