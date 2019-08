Red Dead Online non smette di evolversi: nuove professioni in arrivo con gli update estivi

Celebrato il record dei giocatori connessi a GTA Online dopo l'apertura del Casinò e Resort Diamond, i ragazzi di Rockstar Games promettono di ampliare ulteriormente il già enorme universo western di Red Dead Online con l'aggiunta di professioni e attività inedite attraverso gli update estivi di Red Dead Redemption 2.

Gettate le fondamenta dell'esperienza multiplayer di RDR2 con la fine della beta di Red Dead Online, i vertici della Grande R si apprestano a evolvere il mondo di gioco con l'introduzione delle professioni, dei ruoli specialistici in cui gli utenti potranno assumere le sembianze di personaggi capaci di stringere un legame profondo e, si spera, duraturo con la Frontiera e i suoi abitanti.

Ciascuna professione fornirà un'esperienza ruolistica e ludica a se stante, con vantaggi e regole specifiche a cui sottostare per infondere realismo alle dinamiche di gameplay multiplayer e permettere agli autori di Rockstar Games di costruire una dimensione di gioco "in cui gli appassionati devono convivere in una pace inquieta, scegliendo di unirsi o di battersi da soli, lottando per sopravvivere in un mondo pieno di minacce e opportunità".

Con i futuri aggiornamenti di Red Dead Online che saranno scaricabili gratuitamente dagli utenti di Red Dead Redemption 2 su PS4 e Xbox One, quindi, gli sviluppatori statunitensi contano di introdurre attività originali e inedite tramite le quali rintracciare criminali ricercati indossando i panni dei cacciatori di taglie, diventare dei commercianti per arricchirsi con i proventi della propria attività lecita (e non) o imboccare la via del cacciatore di tesori (o meglio, del collezionista) per tentare la sorte con mappe dalla dubbia provenienza.

Sempre grazie a questi aggiornamenti, e ai successivi update previsti dopo la fine dell'estate, Rockstar intende migliorare il sistema di combattimento, rendere più reattivi i controlli e i movimenti, apportare delle modifiche al danno arrecato ai giocatori che preferiscono vivere in pace nella Frontiera e aggiungere tantissimi altri oggetti al mondo di gioco. A partire dal prossimo update, oltre all'aggiunta delle tre prime tre professioni specialistiche sarà introdotto anche un sistema per ripristinare l'aspetto del proprio alter-ego.