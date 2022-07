Red Dead Online non viene aggiornato da un anno: i fan gli preparano il funerale

E' ormai da un anno che Red Dead Online non riceve contenuti inediti: per l'esattezza dal 13 luglio 2021, questo il tempo passato dall'ultimo aggiornamento Blood Money. Da allora i fan si sono ripetutamente lamentati per il mancato supporto alla componente online di Red Dead Redemption II, e sembra che la situazione non cambierà a breve.

Take-Two continuerà a mantenere attivi i server di Red Dead Online, ma a parte questo tutto tace sullo sviluppo di attività inedite. Una situazione per la quale i giocatori di Red Dead Online si sentono presi in giro già da mesi, e sembra che non siano più disposti ad attendere ulteriormente per novità che potrebbero non arrivare mai. Proprio per tale ragione la community del gioco sta preparando un evento volto a "celebrare" il funerale di Red Dead Online.

La data scelta non è affatto casuale, dato che i giocatori si stanno dando appuntamento all'interno del titolo proprio per il 13 luglio 2022, il preciso anniversario dalla pubblicazione degli ultimi contenuti. Lo scopo dell'evento sarebbe quello di dare l'estremo saluto a Red Dead Online e guardare avanti, mettendosi l'anima in pace di fronte alle strategie di Rockstar Games, che al contrario ha concentrato tutti i suoi sforzi sul comunque ben più popolare GTA Online.

La speranza, però, è che questa mossa degli utenti possa anche fungere da tentativo finale per convincere Rockstar a ridare attenzione al gioco abbandonato, rivitalizzandolo all'ultimo momento. Ci riusciranno? Nel frattempo preparate il vostro miglior abito scuro: l'appuntamento è per mercoledì 13 luglio su Red Dead Online.