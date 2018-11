Red Dead Online: novità e aggiornamenti in arrivo per la Beta

La Beta di Red Dead Online è partita da martedì 27 novembre ma presto riceverà nuovi contenuti, Rockstar ha pubblicato nuovi dettagli in merito, sottolineando come RDO sia un progetto in continua evoluzione e come il lancio della Beta rappresenti solamente l'inizio di questo lungo viaggio.

"Il mondo di Red Dead Online sarà un'esperienza in costante espansione. Durante il periodo della beta verranno implementati aggiornamenti e novità. A partire da questa settimana, potrete cavalcare insieme ai vostri amici in una Posse, accamparvi, intraprendere missioni della trama cooperative o sfidarvi testa a testa in serie competitive, aiutare gli sconosciuti che troverete in giro per il mondo (o far loro del male), iniziare una delle sfide Free Roam, andare a caccia o a pesca, aumentare il legame con il vostro cavallo, esplorare il mondo insieme agli amici o da soli (occhio alle imboscate) e tanto altro."

Rockstar Games pone poi l'accento su altri aspetti della Beta di Red Dead Online: "Nei prossimi giorni vi daremo nuovi dettagli e consigli sulla beta di Red Dead Online. E non dimenticate di controllare la Companion app o di effettuare l'accesso al Social Club per sapere quando potrete partecipare alla beta. Come sempre, vogliamo sapere cosa pensate e ci servirà il vostro aiuto, soprattutto durante questa beta. Oltre a segnalare errori, problemi tecnici, glitch ed exploit su https://support.rockstargames.com, continuate a inviarci le vostre opinioni e suggerimenti su reddeadonline.com/feedback.

Vi chiediamo anche di aiutarci a mantenere Red Dead Online un ambiente divertente e giusto per tutti. Usate gli strumenti che troverete all'interno del gioco per segnalare comportamenti scorretti, l'uso di trucchi o exploit in cui potreste incorrere durante l'utilizzo della beta, o che potreste vedere su altri siti come YouTube. Vi ricordiamo che la nostra cara vecchia politica sul copyright riguardo al pubblicare materiale di Rockstar vale oggi più che mai, qualsiasi video che illustri come barare è soggetto a cancellazione. Noterete che alcune parti dei menu di gioco non saranno accessibili durante i primi periodi della beta, come ad esempio il negozio interno di Red Dead Online. Una volta aperto, il negozio vi darà la possibilità di acquistare Lingotti d'Oro per ottenere oggetti come decorazioni per l'accampamento o stili speciali per le armi. Speriamo che i progressi dei giocatori ottenuti durante questo periodo nella beta possano rimanere intatti per molto tempo ma, come in molte altre beta di grandi dimensioni, potremmo dover azzerare i ranghi o altre statistiche in caso di problemi."