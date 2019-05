Red Dead Online: le novità in arrivo nel GaaS di Rockstar

Nella giornata di ieri Red Dead Online è uscito dalla Beta portando con se nuovi contenuti, tuttavia Rockstar Games ha voluto ribadire come questo sia solamente l'inizio di un lungo percorso, nuovi update sono infatti previsti su base regolare.

Ecco cosa scrive Rockstar Games sul suo sito ufficiale: "Durante le prossime settimane, aggiungeremo altre novità a Red Dead Online: nuovi personaggi per il Free Roam, nuove modalità Rese dei conti e tanto altro. Sono in programma nuove missioni Free Roam e nuovi capi d'abbigliamento sia su PlayStation 4 sia su Xbox One per il 21 maggio e nuovi contenuti per l'accesso anticipato su PS4 (tieni d'occhio il PlayStation Blog per ulteriori dettagli).

Il 28 maggio non perderti la nuova modalità Resa dei conti "Si salvi chi può", la nuova Sfida Caccia ad animali selvatici in Free Roam e tanto altro. Il 4 giugno arriveranno la Resa dei conti "Nemico pubblico" e l'evento Free Roam "Re dei binari", in cui i giocatori dovranno occupare le carrozze di un treno in corsa. L'aggiornamento dell'11 giugno includerà la Resa dei conti "Lo sport dei re" e nuovi capi d'abbigliamento sia a tempo limitato sia permanenti nel catalogo della Wheeler, Rawson & Co. Non perderti i bonus settimanali in RDO$ e Oro, le ricompense aumentate, i pacchi di scorte, i regali esclusivi e tanto altro."

Secondo quanto riportato dal publisher Take-Two, Red Dead Online cresce più in fretta di GTA Online, appare chiaro come la compagnia non voglia dunque in alcun modo abbandonare questo progetto, l'obiettivo è quello di continuare a lavorare per introdurre nuovi contenuti ed espandere l'esperienze di gioco.