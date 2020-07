Red Dead Online: tutte le novità dell'update per il Ruolo del Naturalista

Come anticipato nei giorni scorsi da Rockstar Games, gli autori del colosso videoludico statunitense delineano il quadro dei numerosi contenuti aggiuntivi introdotti con l'espansione sulla Professione del Naturalista di Red Dead Online.

Grazie al nuovo Ruolo integrato nell'offerta contenutistica del multiplayer di Red Dead Redemption 2, Rockstar permette a tutti gli esploratori della Frontiera di seguire, cacciare e studiare le meraviglie del regno animale. Una volta indossati i panni del Naturalista, gli utenti avranno modo di incontrare nuovi animali leggendari e creare il proprio percorso attingendo alle scoperte compiute per apprendere nuove abilità.

Il fulcro dell'intera esperienza narrativa della nuova Professione di Red Dead Online sarà Harriet Davenport, l'ambientalista a cui dovremo rivolgerci per intraprendere la carriera da Naturalista. A fare da contraltare al pacifismo di Harriet ci penserà Gus Macmillan, un cacciatore in pensione che ricompenserà gli utenti per i trofei ottenuti nelle loro battute di caccia.

Tutte le attività dei Naturalisti saranno tracciate dalla Mappa degli Animali Leggendari, una guida che fornirà validi consigli su dove rintracciare queste rare creature per portare a termine le proprie missioni scientifiche o le sessioni di caccia. Di particolare interesse è poi l'introduzione del terzo Pass Fuorilegge, con una progressione di attività da svolgere per sbloccare vantaggi di varia natura: i giocatori avranno modo di ottenere fino a 40 lingotti d'oro e un vasto assortimento di offerte e premi tra completi unici, modifiche alle armi, aggiornamenti per il campo e tanto altro. Il Pass Fuorilegge 3 sarà disponibile fino al 19 ottobre.



Con la Professione del Naturalista di Red Dead Online assistiamo inoltre all'aggiunta di una nuova fotocamera avanzata, di eventi free roaming inediti basati sugli animali, di armi nuove di zecca e di un totale di 250 correzioni, aggiustamenti e miglioramenti generali al gameplay e ai contenuti del kolossal di Rockstar Games su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.