Red Dead Online: nuova modalità Nemico Pubblico e evento free roam Re dei Binari

In questo mondo esistono solo due modi per vincere: essere il Nemico pubblico o colui che lo uccide. In questa nuova modalità di Red Dead Online Resa dei conti ogni squadra ha un Nemico pubblico designato, ruolo che viene assegnato a rotazione tra i giocatori.

Uccidi il Nemico pubblico della squadra rivale per ottenere punti, ma fai attenzione: ogni uccisione effettuata dai tuoi nemici permetterà loro di fare lo stesso. Pattuglia i binari e cattura il maggior numero possibile di vagoni in questa versione itinerante di Re del castello. Accetta l'invito per partecipare e mantieni il controllo del vagone per più tempo di tutti nell’arco dell’evento per ottenere la vittoria.

Grazie al suo design lezioso, che include una fascia in seta con fibbia e una piuma, il cappello Bellerose è incredibilmente popolare tra i clienti più influenti di Wheeler, Rawson & Co. Chi giocherà a Red Dead Online questa settimana lo riceverà gratis in un colore speciale direttamente nel guardaroba del suo personaggio; le altre versioni sono disponibili dal catalogo Wheeler, Rawson & Co., insieme al nuovo Gilet Flores e agli ultimi pezzi degli Stivali Calhoun, del Cappello di procione e dei Chaps Shaffer.

Questa settimana avrai anche il 35% di sconto su tutte le provviste. In più, puoi personalizzare il tuo accampamento con una nuova bandiera, un nuovo tema o una tenda migliorata in grado di ripristinare i tuoi valori più rapidamente durante il riposo grazie al 25% di sconto su tutti i prodotti della Bottega itinerante. Vai da Cripps nel tuo accampamento per scoprirli.