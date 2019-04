Red Dead Online: nuova modalità Tutto in Fumo e PE Bonus sulle carte abilità

Distruggi l'accampamento nemico a qualsiasi costo in Tutto in fumo, la nuova Resa dei conti della Beta di Red Dead Online disponibile da oggi.

Ogni giocatore inizia la partita con un pacco di esplosivi: ogni consegna effettuata con successo alla base nemica farà saltare in aria una parte del loro accampamento. Consegna tutti i tuoi pacchi e radi al suolo la base degli avversari per assicurarti la vittoria.

Il bonus di questa settimana è il 30% di PE in più su tutte le Carte abilità. Le Carte abilità si distinguono in Dead Eye e passive. Le Carte abilità Dead Eye garantiscono dei vantaggi speciali quando il Dead Eye è attivo, mentre le Carte abilità passive forniscono dei vantaggi per Combattimento, Recupero e Difesa. Ogni carta ha tre livelli. Questa settimana puoi accumulare più velocemente i PE e raggiungere il livello successivo, in modo da migliorare la carta e l'abilità a essa associata. Carte abilità come Nato per combattere, Medicina alternativa e Bastardo sfuggente possono essere molto utili in Tutto in fumo. Attivale mentre provi a superare le difese nemiche per consegnare il pacco di esplosivi.

Tra le novità del catalogo di Wheeler, Rawson & Co. di questa settimana, troverai il Soprabito a tubo invernale, la Giacca Benbow, le Calze rammendate e il Cappello Manteca.