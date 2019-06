Red Dead Online: nuove immagini sulle ambientazioni lunari fuori dai confini della mappa

Il collettivo di sviluppatori amatoriali appassionati di Red Dead Online e conosciuti su Twitter come "The Grannies" affermano di essere riusciti a superare i confini della mappa e, per testimoniarlo, hanno realizzato un vero e proprio reportage fotografico che mostra le bizzarre ambientazioni della Frontiera esterna.

Per raggiungere questo risultato, ciascuno dei membri della posse digitale dei The Grannies ha investito diverse ore del proprio tempo di gioco nella ricerca spasmodica dei "punti deboli" dei confini della mappa free roaming di Red Dead Online, il tutto con il solo scopo di avventurarsi nelle regioni ancora inesplorate della Frontiera.

Secondo quanto illustrato dal collettivo di fan della modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2, una volta superato il confine invisibile che delimita la zona di gioco di Red Dead Online è possibile addentrarsi in una regione di diverse decine di chilometri quadrati, con vallate, catene montuose, aridi deserti, foreste e persino insediamenti con edifici rigorosamente in grafica low-poly.

Le suggestive immagini scattate dai membri della posse dei The Grannies ci offrono degli scorci panoramici delle ambientazioni lunari della Frontiera esterna, con glitch che producono artefatti grafici tanto bizzarri da rendere ancora più indimenticabile l'avventura vissuta dal collettivo di esploratori digitali di Red Dead Online.