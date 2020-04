Red Dead Online: nuove mappe e ricompense doppie fino al 13 aprile

Red Dead Online presenta 4 nuove mappe per la Serie in evidenza dove partirai solo con una manciata di coltelli da lancio. Trova i fucili a canna liscia sparsi per la mappa per avere un vantaggio sugli avversari.

Fino al 13 aprile, ottieni PE doppi nella Serie in evidenza di questa settimana e in qualsiasi altra modalità Resa dei conti.

Overrun - Pike's Basin

Una cara vecchia guerra di territorio nel clima arido di Pike’s Basin. Le regole sono semplici: conquista e mantieni il controllo del maggior numero possibile di territori per vincere. Il problema è sopravvivere...

Spoils of War - Roanoke Valley

Prendi il controllo del bottino tra l’erba alta e le acque fangose di Stillwater Creek, ritornando alla base della tua squadra per battere i tuoi rivali.

Plunder - Stillwater Creek

A nord delle miniere di Annesburg, nel grande Stato del New Hanover, la Valle del Roanoke è teatro di una letale battaglia. Difendi il tuo bottino e cerca di rubare quello dei nemici! Vince chi riesce a rubare più bottino.

Up in Smoke - Kamassa River

Le placide correnti del fiume Kamassa sono lo sfondo ideale per questa modalità esplosiva e frenetica. Tutti i giocatori iniziano portandosi dietro un pacco di esplosivi: l’obiettivo è consegnarlo all’accampamento nemico senza farsi uccidere. Consegna più esplosivi prima della fine della partita per distruggere completamente l’accampamento nemico.

Rockstar ricorda infine che "una parte dei ricavati di Red Dead Online e GTA Online ottenuti tra aprile e maggio 2020 verranno devoluti in beneficenza per l'emergenza COVID-19."