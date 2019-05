Red Dead Online: nuove missioni Free Roam da Black Belle, Sadie e Jake Adler

Nell’arco della scorsa settimana, abbiamo visto l'introduzione della prima di molte missioni Free Roam, di nuovi tipi di missioni e di nuovi personaggi. Questa settimana, due delle figure più amate della storia di Red Dead Redemption 2 sono entrate a far parte del gruppo di personaggi che forniscono missioni nel mondo di Red Dead Online.

Cavalca fino all’abitazione degli Adler nell'Ambarino o recati nel Lemoyne alla ricerca della famosa pistolera Black Belle nelle nuove missioni Free Roam da giocare in Red Dead Online su PlayStation 4 o Xbox One. Le novità della settimana includono anche i contenuti in accesso anticipato su PlayStation 4, tra cui il devastante Tomahawk antico e la nuova modalità Resa dei conti Niente sprechi: Tomahawk antico. Abbiamo anche Ultimo superstite, una modalità Resa dei conti tutti contro tutti senza via d'uscita, con una sola chance per farcela e un solo vincitore. In più, gli utenti PlayStation 4 otterranno anche accesso anticipato al nuovo cavallo andaluso perlino, oltre a nuovo equipaggiamento per cavalli, nuovo abbigliamento e nuove emote. Per maggiori dettagli, visita il blog di PlayStation.

La sezione abbigliamento del catalogo Wheeler, Rawson & Co. ha nuove opzioni in offerta, tra cui la Gonna Wescott, il Gilet Valdez, gli Stivali Citadel e un’edizione a scorte limitate del Berretto a quadrettoni. In più, oltre all’incremento del 25% dei guadagni in RDO$ e Oro in tutte le missioni La terra delle opportunità, nelle missioni Free Roam, nelle modalità Rese dei conti, nelle gare e negli eventi Free Roam, verranno accreditati 5 Lingotti d’Oro extra a chi giocherà in una Posse questa settimana. Giocare in una Posse garantisce una lunga serie di benefici che vanno ben oltre i 5 Lingotti d’Oro bonus di questa settimana e includono RDO$ e PE aggiuntivi per chi gioca insieme ad altri giocatori, oltre alla possibilità di partecipare con tutta la Posse ad eventi Free Roam, Sfide competitive e serie di Rese dei conti.

Continuiamo a lavorare per voi dietro le quinte per migliorare la stabilità e la performance del gioco: abbiamo corretto errori di duplicazione, risolto problemi che riguardavano la riduzione del numero degli animali durante le sessioni, applicato un aggiornamento per cui lo Stile di gioco difensivo torna ad essere offensivo, con assegnazione di una penalità che incrementa l'Ostilità, per chi ruba le scorte di un altro giocatore dal suo cavallo e altro ancora.