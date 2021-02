Red Dead Online: nuovi bonus per i Naturalisti e Cacciatori di Taglie

Rockstar ha annunciato l'arrivo di tre nuove missioni per Red Dead Online ma non basta perchè la compagnia ha confermato anche che questa settimana tornano i bonus per Naturalisti e Cacciatori di Taglie.

Bonus Naturalisti e Cacciatori di Taglie

I Naturalisti che esplorano le terre alla ricerca di animali rari possono aspettarsi un'alta frequenza di inviti agli eventi che forniscono RDO$ e PE Ruolo doppi. Completando una missione di avvistamento animali leggendari per Harriet riceverete una offerta per il 40% di sconto su un articolo per Naturalisti Affermati o Provetti. I Naturalisti di rango 10 o superiore riceveranno un'offerta per il 40% di sconto su una qualsiasi arma a ripetizione.

Una Nuova Fonte di Impiego

Completa A Caval Rubato per ricevere un’offerta del -30% su un cavallo arabo e 2 Rivitalizzanti speciali per cavalli

per ricevere un’offerta del -30% su un cavallo arabo e 2 Rivitalizzanti speciali per cavalli Completa Rubare ai Ricchi per ricevere 3 Gioielli perduti e 3 Cimeli di famiglia collezionabili

per ricevere 3 Gioielli perduti e 3 Cimeli di famiglia collezionabili Completa Servizio di Scorta per ricevere 20 Frecce per selvaggina piccola e 100 Cartucce Express per revolver

Bonus Prime Gaming

Collegando i propri account Rockstar Social Club e Prime Gaming riceverete vari bonus tra cui una licenza da cacciatore di taglie gratuita e una verniciatura rifiniture in ametista per il carro da cacciatore di taglie. Effettuando login con Prime Gaming entro il 15 marzo riceverete una ricompensa di 200 palle singole per fucili a canna liscia, 5.000 PE e una offerta del -50% sul fucile a canna liscia a ripetizione.