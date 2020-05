Red Dead Online: nuovi capi d'abbigliamento e bonus PlayStation Plus

Rockstar Games annuncia le promozioni e le attività della settimana per Red Dead Online, tra cui una selezione di nuovi capi d'abbigliamento e bonus extra per tutti i Distillatori.

I nuovi capi d'abbigliamento di Red Dead Online sono disponibili fino al 25 maggio, ecco l0elenco completo delle novità:

Il Tasman

Il Danube

Cappello Manteca

Cappello da cosacco

Cappello Boutell

Soprabito Irwin

Bonus Distillatori

Questa settimana i Distillatori riceveranno il 30% in più sulle vendite, i Collezionisti invece otterranno il 50% di valutazione extra su freccia e uova d'uccello.

Sconti

Tutte le spese di creazione di una Posse permanente sono gratuite fino all'8 giugno. Non farti mai trovare impreparato e fai il pieno di scorte. Tutti i fornitori offrono uno sconto del 40% sulle Note per esche potenti per predatori ed erbivori, oltre a uno sconto del 50% su provviste essenziali come cibo, alcolici e tabacco.

Offerte Twitch Prime e PlayStation Plus

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account Twitch Prime e Social Club riceveranno in omaggio la Borsa da Collezionista, l'alambicco in rame lucido e 5 ranghi per il ruolo di Distillatore. I membri PlayStation Plus riceveranno un pacchetto speciale per pescatori dilettanti, con 5 esche speciali da lago, 5 esche speciali da palude, 5 esche speciali da fiume e una mappa del tesoro dell’area North Clingman.