Red Dead Online offre tanti bonus sulle attività da Cacciatori di Taglie

Tutti i Cacciatori di taglie della Frontiera saranno felici di sapere che questa settimana Red Dead Online offre tanti bonus sulle loro attività preferite. Tutte le missioni Caccia alla taglia, tra cui le dieci Taglie leggendarie, e gli eventi Free Roam dedicati ai Cacciatori di taglie forniscono il 50% di PE del Ruolo in più fino al 24 febbraio.

Anche chi desidera mettersi alla prova sfidando altri pistoleri nelle modalità Resa dei conti riceverà il 50% di PE in più per tutta la settimana. La nuova serie in evidenza è Corsa alle armi a squadre, nella quale i giocatori sono chiamati a farsi strada in un campo di battaglia sempre più piccolo pieno di cavalli, armi e corazze.

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. include una serie di sconti sugli articoli dedicati ai Cacciatori di taglie, tra cui le varianti per Cacciatori di taglie del Revolver Schofield e del fucile Bolt-action a canna rigata, e il 30% in meno sul Revolver LeMat e sul Fucile a canna liscia a ripetizione. Ricordiamo che consegnare i ricercati ancora vivi può incrementare i guadagni: questa settimana è anche possibile approfittare del 30% di sconto sul Lazo rinforzato per rendere impossibile la fuga a qualsiasi criminale.

I membri di PlayStation Plus riceveranno gratis 3 Rifornimenti di macerato e 3 Rifornimenti da Commerciante. In più, i giocatori di Red Dead Online in possesso di un account Twitch Prime collegato al Social Club di Rockstar avranno gratuitamente la Borsa da Collezionista e il miglioramento Rame lucido per l'alambicco.