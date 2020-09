Red Dead Online: oggetti gratis in palio per la cattura degli Orsi Leggendari

Se ami avventurarti sulle rive del fiume a caccia di animali selvatici, fa’ attenzione! L’orso Owiza leggendario è stato avvistato mentre vagava da solo sulle rive del fiume Dakota. Il suo carattere schivo lo rende particolarmente difficile da gestire; preferisce cacciare di notte, soprattutto durante le giornate di pioggia intensa.

L’orso spirito ridgeback leggendario, invece, noto per una striscia di pelo rosso sulla schiena, è più attivo di giorno e si aggira nei paraggi del fiume Little Creek. Sono entrambi molto aggressivi e vanno approcciati con la massima attenzione dai Naturalisti e dai cacciatori più esperti. Dai la caccia a uno degli orsi leggendari e preleva un campione o scuoiali per ricevere una ricompensa per un cappello gratis al di sotto del rango 15.

Gus’ Trapper Store

Porta le tue pelli di orso leggendario a Gus Macmillan per ricavarne un profitto! Sbloccherai la possibilità di acquistare i set di indumenti Owiza e spirito ridgeback. Crea uno di questi soprabiti leggendari per ricevere una ricompensa per un soprabito gratis a tua scelta dal catalogo Wheeler, Rawson & Co.

Vitalism Studies

Passa dal negozio di Harriet questa settimana per procurarti le Note: Studi sul vitalismo del coniglio e raccogli l’Harrietum Officinalis per completare la tua trasformazione in un animaletto velocissimo. Chi si trasformerà in coniglio questa settimana riceverà il 50% di sconto su un articolo per Naturalisti di rango Affermato o superiore.

Bonus e vantaggi

Tutti i possessori del Pass Fuorilegge riceveranno una Mappa del tesoro gratuita per aiutarli a rimpinguare le finanze. Vale la pena di approfittare del -40% su gilet, camicie e Macchina fotografica avanzata.

Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario

In più, i membri di Prime Gaming riceveranno ricompense per un tema del Saloon, un abito, un accessorio o un’emote a scelta di un qualunque Ruolo, 5.000 PE del Pass Fuorilegge e 10 unità di ciascuno dei seguenti articoli: gin, brandy, rum, fagioli stufati e Jolly Jack’s, fino al 12 ottobre.