Red Dead Online è ora accessibile a tutti i possessori del gioco

A partire da oggi 30 novembre, Red Dead Online è accessibile a tutti i giocatori che hanno acquistato una copia di Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4 e Xbox One.

Per ridurre al minimo i problemi derivanti dal sovraffollamento, Rockstar Games ha aperto i server in differenti fasi. Lo scorso 27 novembre hanno ottenuto l'accesso tutti i possessori della Ultimate Edition. Nei giorni seguenti si sono uniti coloro che hanno acquistato il gioco al lancio, seguiti poi da quelli che lo hanno fatto entro il 29 ottobre. Quest'oggi, finalmente, sono state eliminate tutte le barriere e la componente multiplayer è ora aperta a chiunque senza alcuna limitazione.

I giocatori di Red Dead Online possono unirsi a una Posse o creane una propria, scontrarsi con bande rivali, cacciare, pescare e andare alla ricerca di tesori, sfidare gli altri coloni e scatenarsi in tante altre imprese in una storia multiplayer cooperativa nuova di zecca.

Dal momento che Red Dead Online si trova in fase Beta, potrebbero essere presenti problemi di varia natura (come barche che piovono dal cielo nella città di Saint Denis). Pertanto, tutti i partecipanti sono invitati a fornire il loro feedback a Rockstar Games a questo indirizzo. Prima di iniziare la vostra carriera di fuorilegge, potrebbe tornarvi utile qualche consiglio su come guadagnare soldi e trovare le mappe del tesoro.