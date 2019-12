Red Dead Online, Outer Wilds e Star Citizen in diretta su Twitch questa settimana

Quella appena iniziata è certamente una settimana particolare, inframezzata dal capodanno e dalla relativa vigilia, tuttavia noi di Everyeye.it siamo pronti a tenervi compagnia su Twitch anche nei prossimi sette giorni con un palinsesto che include tanti appuntamenti.

Di seguito l'elenco completo delle trasmissioni (soggetto a modifiche) in programma da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio

Lunedì 30 dicembre

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 21:30 - Call of Duty Modern Warfare in compagnia di Kikachan87

Martedì 31 dicembre

Ore 16:00 - Q&A

Giovedì 2 gennaio

Ore 17:00 - The Outer Wilds

Ore 21:00 - Destiny 2 in compagnia di Giorno Gaming

Venerdì 3 gennaio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Remember Me feat Be_Frankie

Sabato 4 gennaio

Warcraft 3: Reforged in compagnia di SchiacciSempre

Domenica 5 gennaio

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non doveste avere l'opportunità di assistere in diretta ad una o più live sul canale Twitch Everyeye.it, potete sempre recuperarne le repliche che verranno caricate puntualmente sul canale YouTube Everyeye On Demand.