Red Dead Online: in alcuni paesi non è possibile giocare a Poker

L'ultimo corposo aggiornamento di Red Dead Online ha segnato l'uscita dalla fase Beta e ha introdotto numerosi contenuti, tra cui spiccano nuove missioni cooperative, eventi open world, il Sistema Ostilità, gli Stili di Gioco e il Poker.

Quest'ultimo, in particolare, era richiesto a gran voce fin dal debutto della componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2, e finalmente Rockstar ha deciso di accontentare la sua comunità... o meglio, una parte di essa. A quanto pare, il mini-gioco risulta indisponibile in alcuni paesi del mondo: stando alle testimonianze reperibili in rete, tra gli stati coinvolti ci sarebbero l'Argentina, il Portogallo e Hong Kong.

I giocatori, come prevedibile, hanno subito contattato Rockstar Games per chiarimenti. La compagnia ha spiegato che la decisione di rendere indisponibile il Poker è stata presa nel rispetto delle leggi sul gioco d'azzardo vigenti nei paesi interessati, nonostante nel Poker di Red Dead Online non sia assolutamente possibile giocare con denaro reale. È possibile, in realtà, comprare l'Oro, ma quest'ultimo ovviamente non può essere trasformato in soldi veri. Questa distinzione, evidentemente, non è sufficiente per alcuni paesi. La questione, in realtà, è un po' fumosa per quanto concerne l'Argentina: un utente ha scritto che in questo paese esistono diversi giochi di Poker online che permettono di scommettere denaro vero, inoltre il governo possiede delle lotterie online. L'assenza in Red Dead Online, quindi, non sembra avere molto senso.

In Italia, in ogni caso, il mini-gioco è disponibile regolarmente e può essere fruito da tutti i giocatori di Red Dead Online. A tal proposito, tra le nostre pagine trovate una Guida per giocare a Poker.