Red Dead Online: PE doppi, bonus giornalieri e 5 lingotti gratis per tutti tra le novità

Se siete giocatori assidui della modalità online di Red Dead Redemption 2, sappiate che ci sono alcune interessanti novità in arrivo nei prossimi giorni.

Rockstar Games ha infatti annunciato che i giocatori che completeranno almeno una Sfida Giornaliera per tre giorni di fila riceveranno i seguenti oggetti gratis: 10 Medicine speciali, 10 Tonici miracolosi speciali, 10 Oli di serpente speciali e 20 pallettoni incendiari. Se avete portato a termine tutte le sfide necessarie ad ottenere le ricompense, potrete andare a riscuoterle presso un ufficio postale o nella cassetta di sicurezza entro le 48 ore successive al completamento della terza ed ultima missione del giorno. Se invece avete bisogno d'esperienza, dovreste darvi alle modalità Resa dei conti o alle gare, che forniscono per un breve periodo di tempo il doppio dei PE al loro completamento. Come se non bastasse, il team di sviluppo ha deciso di regalare a chiunque dedica di fare l'accesso ai server entro il 14 aprile 2020 ben 5 Lingotti d'Oro. Chiunque volesse questo ricco premio, utile all'acquisto di numerosi oggetti, potrà ottenerlo solo ed esclusivamente entro 48 ore dall'accesso.

Nel corso dei prossimi giorni potrete infine approfittare di una serie di sconti nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co, nel quale sono presenti i seguenti oggetti a prezzi ridotti:

Fucili a canna rigata, Pistole e note (40% di sconto)

Poncho, Camicie e tutti gli articoli della Bottega itinerante ad eccezione del Tavolo da macellaio (50% di sconto)

Fondine mancine e cinturoni, Cavalli da tiro, Cavalli da guerra, pantaloni e guanti (70% di sconto)

Avete già dato uno sguardo al cappello di alligatore e agli altri nuovi capi d'abbigliamento in Red Dead Online?