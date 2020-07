Red Dead Online: PE tripli, viaggi rapidi in sconto e barbiere gratis tutta la settimana

Come ormai tutte le settimane, anche questa volta Rockstar Games ha dato il via ad una serie di eventi a tempo per il suo Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2.

Per i prossimi giorni sarà infatti possibile ottenere Punti Esperienza tripli non solo dalle missioni "La terra delle opportunità", ma anche dalle missioni Free Roam. Per semplificare gli spostamenti tra le missioni di La terra delle opportunità, le missioni Free Roam e gli altri luoghi della mappa, gli sviluppatori permetteranno fino al prossimo 13 luglio 2020 di effettuare viaggi rapidi con il 50% di sconto. Se non siete interessati ai punti esperienza tripli e agli sconti sul viaggio rapido, potete approfittare delle promozioni che riguardano l'acquisto di Carte abilità, tutte scontate del 50%, e di capi d'abbigliamento (soprabiti, camicie, stivali, e cappelli), in questo caso scontati del 40%. Modificare l'acconciatura, la dentatura e il trucco del proprio alter ego digitale sarà invece completamente gratuito per i prossimi giorni, quindi potreste approfittarne per dare un nuovo look al vostro personaggio.

