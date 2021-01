Red Dead Online: ecco perché i giocatori stanno ricominciando da zero

Sebbene abbiano accumulato numerose ricompense esclusive e risorse di ogni tipo nel corso degli ultimi anni, i giocatori di Red Dead Online stanno lentamente abbandonando i propri progressi per ricominciare da zero cambiando piattaforma.

Parliamo nello specifico degli utenti PlayStation 4 e Xbox One, i quali sono sempre più stanchi dei limiti tecnici e dei problemi della versione console della modalità online di Red Dead Redemption 2 e per via della sempre più complessa reperibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X|S nei negozi non possono recuperare il proprio account e giocare tramite retrocompatibilità sulle macchine di nuova generazione. Tutti questi giocatori stanno infatti passando alla versione PC, la quale non solo permette di giocare nelle migliori delle condizioni (a patto ovviamente di essere in possesso di una buona macchina da gioco), ma anche di acquistare il gioco ad un prezzo irrisorio: Red Dead Online è ora disponibile in formato stand alone e per le prossime settimane potrà essere acquistato a soli 4,99 euro su tutte le piattaforme. Stando alle testimonianze dei giocatori che hanno deciso di fare questo coraggioso passo, perdendo così tutte le ricompense delle prime stagioni, all'inizio non è stato semplice ma col tempo la situazione è migliorata ed ora non solo hanno fatto parecchi progressi nella modalità online ma possono godersi il gioco a risoluzione e framerate superiori con meno problemi tecnici rispetto alla controparte console.

