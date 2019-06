Red Dead Online permetterà di cambiare le sembianze del personaggio

Red Dead Online, come ogni gioco multiplayer che si rispetti, consente ai giocatori creare un personaggio personalizzato con il quale scorrazzare nel selvaggio West. Purtroppo, allo stato attuale, dopo la fase di creazione che avviene all'inizio del gioco non è più possibile intervenire sul suo aspetto.

Per fortuna, la situazione sta per cambiare. Rockstar Games ha ascoltato il feedback dei giocatori dispiaciuti per l'assenza di questa funzione, e ha annunciato di essere al lavoro sulla possibilità di modificare le sembianze del proprio alter ego virtuale in qualsiasi momento del gioco senza perdere alcun progresso. Purtroppo, la compagnia non ha fornito una data di lancio, pertanto al momento non possiamo far altro che continuare a pazientare sperando che il debutto avvenga quanto prima. In una delle prossime patch, tra l'altro, verrà anche introdotta la la memorizzazione automatica dello stile di gioco preferito (Difensivo/Offensivo) quando si passa al Free Roam.

Ne approfittiamo per segnalarvi che in settimana è arrivato il Tomahawk Antico su Xbox One, assieme a tutti gli altri contenuti precedentemente esclusivi per PlayStation 4. In aggiunta, in entrambe le edizioni di Red Dead Online sono stati introdotti tanti nuovi oggetti di personalizzazione, come il Berretto comune e il Camicione Horsfall, e un bonus del 20% ai PE su tutte le Carte abilità equipaggiate. Se non lo avete ancora fatto, inoltre, vi invitiamo a guardare le immagini delle ambientazioni lunari al di fuori della mappa di Red Dead Online.