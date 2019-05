Red Dead Online su Playstation 4: i migliori scatti in-game selezionati da Sony

Red Dead Online, componente online dell'acclamato Red Dead Redemption 2, è stato protagonista assoluto dell'ultima edizione di Share of the Week, contest settimanale di fotografia in-game organizzato da Sony.

Come di consueto, la community videoludica attiva su Playstation 4 e Playstation 4 Pro ha partecipato con impegno all'iniziativa, proponendo alcuni scatti davvero suggestivi. Diverse le interpretazioni del soggetto principale fornite dai videogiocatori. Alcuni si sono infatti focalizzati su dettagli di armi o su pistoleri, mentre altri hanno preferito dedicarsi ai paesaggi di Red Dead Online, tra lande desolate illuminate dal sole o avvolte dalla nebbia e coinvolgenti panorami notturni. Come di consueto, potete visionare le istantanee selezionate da Sony come vincitrici nella galleria disponibile in calce a questa news. Qual è il vostro scatto preferito?



Ne approfittiamo per segnarvi che, proprio recentemente, Rockstar Games ha introdotto alcune novità in Red Dead Online. Vi anticipiamo inoltre che il prossimo appuntamento con Share of the Week sarà interamente dedicato ad A Plague Tale: Innocence. L'ultima produzione del team di sviluppo di Asobo Studio, ambientata nel contesto del Regno di Francia del XIV secolo, è stata oggetto di un'approfondita analisi sulle pagine di Everyeye, grazie alla recensione di A Plague Tale Innocence realizzata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.