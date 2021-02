Red Dead Online: ancora pochi giorni per comprare l'edizione stand-alone a 4,99€

L'offerta di lancio dedicata all'edizione stand-alone di Red Dead Online - ovvero la versione del gioco indipendente dalla campagna per giocatore singolo - sta per terminare. Avete tempo fino al 15 febbraio per acquistarla a soli 4,99 euro, dopodiché il prezzo passerà a 19,99 euro.

Intanto, per celebrare l’incredibile successo riscontrato da quest'edizione del gioco, Rockstar Games ha deciso di offrire un omaggio speciale a tutti coloro che si sono collegati ai server nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il prossimo 15 febbraio, sia nella versione stand-alone di Red Dead Online, sia tramite una copia di Red Dead Redemption 2. Questi giocatori riceveranno un pacchetto speciale con ricompense, offerte e altro:

Ricompensa per un cavallo di rango inferiore al 40 gratis

Ricompensa per un box per la stalla gratis

Ricompensa per 5.000 PE del Club

Ricompense per 2 Carte abilità gratis

Munizioni veloci per tutte le armi da fuoco

Ricompensa per un soprabito gratis

Ricompensa per un cappello gratis fino al rango 15

Ricompensa per una camicia gratis fino al rango 15

Ricompensa per un coupon per viaggio rapido gratis

Rivitalizzante per cavalli

Assortimento di tonici e di altri oggetti consumabili

Gli omaggi in questione verranno consegnati entro 72 ore dall’accesso a Red Dead Online. Le offerte e le ricompense possono essere riscattate tramite il menu Vantaggi all’interno del gioco o nella sezione Offerte e ricompense del catalogo online di Wheeler, Rawson & Co. Gli articoli aggiuntivi del pacchetto speciale saranno disponibili nella cassetta di sicurezza dell’accampamento o in qualsiasi ufficio postale.

La versione indipendente di Red Dead Online, ricordiamo, è disponibile su su PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store e Steam.