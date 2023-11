Red Dead Online si prepara al Giorno del Ringraziamento: bonus per i commercianti

E dopo i festeggiamenti di Halloween in Red Dead Online, per l'apprezzato titolo online targato Rockstar Games è tempo di pensare alle prossime festività, nello specifico al Giorno del Ringraziamento, con ulteriori bonus e sorprese.

Nello specifico i Commercianti possono ora ottenere RDO$, PE del personaggio e PE del Ruolo doppi su tutte le vendite da Commerciante. In aggiunta chi si procura carcasse, pelli e pellicce perfette otterrà una quantità doppia di materiali da Commerciante, a tutto vantaggio dell'attività in società con Cripps. Raggiungendo inoltre lo stato "In abbondanza" in un momento qualsiasi di questo novembre si riceve un’offerta per il 40% di sconto su un articolo per Commercianti Principianti o Promettenti.

E non è ancora finita: i Commercianti potranno ricevere Oro triplo sugli scambi con esperienza da Commerciante nella sezione Ricompense del menu Progressi, e RDO$, PE e PE del Ruolo doppi per la partecipazione all'evento La via del commercio. Completando un evento Free Roam La via del commercio entro il 4 dicembre si ottiene una ricompensa di 1.000 PE da Commerciante extra.

Giocare a Red Dead Online durante la settimana del Ringraziamento, nel periodo compreso tra il 21 e il 27 novembre, consente di ricevere numerose ricompense quali 3 unità di medicine potenti, carne di selvaggina di grossa taglia, menta campestre, origano e timo selvatico oltre a 3 unità di sieri speciali, carne tenera d'uccello, pasto per cavalli e unguento per cavalli. Sempre nello stesso periodo i Commercianti che venderanno in gran quantità carne di tacchino per le feste verranno ricompensati con RDO$ e PE quintupli.

I Commercianti che giocheranno a Red Dead Online riceveranno inoltre 25 unità di merci da Commerciante. Completando la ricetta giornaliera di Cripps si riceverà un'offerta per il 30% di sconto su un articolo per Commercianti Affermati o Provetti. I giocatori potranno anche ottenere il Cappello Owanjila nero completando una Sfida giornaliera da Commerciante per quattro giorni di fila e il Cappello Lister rosso creando un oggetto nel proprio accampamento.

Tornano anche alcuni specifici capi d'abbigliamento, da acquistare entro il 4 dicembre 2023 presso i sarti aderenti o tramite il catalogo Wheeler, Rawson & Co. Tra gli abiti che fanno il loro ritorno troviamo ad esempio l'abito Il Danube, il Cappello da Cosacco, il Soprabito Eberhart, i Pantaloni Carver, gli Stivali Bowyer e molto altro ancora.

Infine, oltre a una lunga serie di sconti per prodotti quali per esempio fucili, belga da tiro, carri da caccia, tonici e tavoli da macellaio, le Serie in evidenza di questo mese permetteranno di guadagnare RDO$, Oro e PE doppi fino al 4 dicembre.