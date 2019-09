Red Dead Online, le Professioni arrivano la prossima settimana: tutti i dettagli

Rockstar Games ha annunciato che il 10 settembre verranno ufficialmente introdotte le Professioni della Frontiera in Red Dead Online, un ulteriore passo nella costante evoluzione del mondo di gioco.

Le Professioni della frontiera sono una vasta serie di attività a tema caratterizzate da Ruoli che i giocatori potranno rivestire. Man mano che progrediranno in quel Ruolo specifico acquisendo punti esperienza, otterranno oggetti, abilità esclusive e altro ancora. Al debutto saranno disponibili tre differenti ruoli: il Cacciatore di Taglie, il Commerciante e il Collezionista. Ad accompagnare il loro debutto ci saranno anche dei significativi miglioramenti al controllo dei personaggi, grazie ai quali tutte le fasi di movimento e combattimento sono ora più rapide e reattive, la possibilità di modificare l'aspetto del personaggio senza dover ripristinare i progressi, nuove Carte abilità, Sfide giornaliere per i Ruoli, più eventi dinamici in tutta la Frontiera, tanti nuovi oggetti e molto altro ancora.

Grazie ai Ruoli, ci saranno sempre nuove imprese da seguire che, oltre a denaro e Oro, forniranno anche oggetti e abilità esclusive man mano che si progredisce nel Ruolo prescelto. Il giocatore guadagnerà automaticamente PE per un Ruolo ogni volta che completerà un attività ad esso riservata: dando la caccia a un ricercato guadagneranno PE per il Ruolo di Cacciatore di taglie, trovando un oggetto da collezione otterranno PE per il Ruolo di Collezionista e così via. I PE di Ruolo, a loro volta, serviranno a salire di rango all'interno del Ruolo. Il rango massimo è 20. Ogni 5 ranghi si accede a una nuova fascia interna al Ruolo. Le fasce sono: Principiante, Promettente, Affermato e Provetto.

Salendo di rango si ottengono Gettoni e talvolta nuove abilità, come per esempio l'abilità del Cacciatore di taglie di abbassarsi mentre è in sella per proteggersi meglio, o quella del Commerciante di addestrare il cane dell'accampamento a correre ad avvisarlo nel caso in cui l'accampamento sia sotto attacco nemico; è anche possibile ottenere l'ampliamento della bisaccia o l'accesso a nuovi eventi Free Roam specifici per quel Ruolo. Per ogni fascia è inoltre previsto un set di articoli esclusivi, acquistabili dopo averli sbloccati con i Gettoni. Raggiungendo la fascia Provetto, i giocatori acquisiranno una serie di nuove abilità utili per sopravvivere nella frontiera, stili avanzati e comodità per l'accampamento e capi d'abbigliamento riconoscibili a dimostrazione delle imprese compiute in ciascuna disciplina.

Oltre ai Ruoli, l'aggiornamento introdurrà anche una vasta gamma di nuove funzionalità. Tra le novità segnaliamo: nuovi eventi Free Roam dei Ruoli, che si sbloccano salendo di rango nei vari Ruoli; slot aggiuntivi nelle stalle; prezzi di vendita dei gioielli più bilanciati; contenitori saccheggiabili anche su carri ambientali; slot aggiuntivi per gli abiti personalizzati e la possibilità di dare un nome agli abiti salvati nel guardaroba; ri-bilanciamento delle armi per evitare di ricorrere sempre ai colpi alla testa per uccidere i nemici negli scontri tra giocatori e molto altro ancora. La data d'uscita di quest'aggiornamento di Red Dead Online, ricordiamo, è fissata per martedì 10 settembre.