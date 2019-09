Red Dead Online: le Professioni della frontiera e il Pass Fuorilegge sono disponibili

Come promesso, Rockstar Games ha pubblicato uno dei più importanti aggiornamenti di sempre per Red Dead Online, che introduce le tanto attese Professioni della Frontiera, una serie di attività incentrate su Ruoli specializzati che i giocatori saranno chiamati a rivestire per ottenere ricompense e sbloccare abilità specifiche.

Sono tre i Ruoli specializzati introdotti: il Cacciatore di taglie, il Commerciante e il Collezionista. Ognuno di essi si sviluppa in modo diverso e offre esperienze e ricompense sbloccabili uniche come nuove abilità, oggetti utili, abbigliamento, armi, cavalli e molto altro. Ciascun Ruolo enfatizza una dinamica di gioco diversa, permettendo di assaporare ogni sfaccettatura del mondo di Red Dead Online, e offre anche una nuova serie di eventi Free Roam, Sfide giornaliere e altre caratteristiche esclusive per guadagnare denaro ed esperienza, utilizzabili per sviluppare su misura i propri personaggi e rifletterne i progressi nei singoli Ruoli.

I Cacciatori di taglie catturano noti criminali e li consegnano vivi o morti alla legge, in cambio di ricompense. Per intraprendere questa carriera è bisogna incontrare la cacciatrice di taglie leggendarie a Rhodes e acquistare una Licenza da Cacciatore di taglie. Il ruolo da Commerciante può essere intrapreso avviando una piccola impresa all'accampamento per comprare e vendere merci, procacciando materie prime come pellicce e pelli e creando oggetti da vendere. Per cominciare bisogna ritirare la posta per sapere dal custode Cripps come stipulare un accordo commerciale con lui e il nuovo Spaccio di Cripps, partendo da un investimento in un Tavolo da macellaio (gratuito per i giocatori PS4). Il ruolo da Collezionista è perfetto per i giocatori con il fiuto degli oggetti rari e amanti dell'esplorazione. Per iniziare è necessario fare visita alla misteriosa venditrice itinerante Madame Nazar e acquistare la Borsa da Collezionista, ottenibile gratuitamente anche raccogliendo le 54 carte da gioco nascoste di Red Dead Redemption 2 in GTA Online. I giocatori che ottengono la Borsa hanno accesso a una mappa da collezionista che mostra le aree contenenti oggetti collezionabili.

Oltre alle Professioni della frontiera, fa il su debutto anche il Wheeler, Rawson, & Co. Club, una nuova caratteristica di Red Dead Online che sblocca Ricompense del Club gratuite nel corso del progresso lungo 70 ranghi. Tra i premi figurano nuovi abiti e accessori, un rivestimento per l'arma, premi bonus in denaro, provviste, un nuovo stile di camminata, una nuova emote, munizioni, accessori per l'accampamento e altro ancora. Il Wheeler, Rawson, & Co. Club sarà attivo fino al 18 novembre. Tutti gli oggetti sbloccati con il Pass del Club sono permanenti.

Non è ancora finita. Rockstar Games ha anche introdotto il Pass Fuorilegge, un miglioramento opzionale che offre Ricompense del Pass in aggiunta a quelle gratuite offerte dai 70 ranghi del Wheeler, Rawson, & Co. Club. Il Pass Fuorilegge può essere acquistato con 35 Lingotti d'Oro e permette di ottenere, progredendo nei ranghi, fino a 35 Lingotti d'Oro, 550 RDO$ e le seguenti ricompense: abiti in edizione limitata, capi d'abbigliamento e accessori, incrementi dei PE dei Ruoli, mappe del tesoro, provviste, bandiere per l'accampamento, maschere per cavallo, munizioni, modifiche estetiche per arma uniche, coupon speciali per usufruire gratuitamente di una serie servizi, prodotti per la cura del cavallo, abiti per Cripps, pose per lo studio fotografico, sfondi per lo studio fotografico, fibbie, stili di camminata, emote, brani per armonica e 2 oggetti misteriosi.



Il Pass Fuorilegge sarà attivo fino al 18 novembre. Come le ricompense del Club Wheeler, Rawson, & Co., tutti gli oggetti sbloccati con il Pass sono permanenti.