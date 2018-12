Red Dead Online: i progressi della Beta potrebbero essere mantenuti

A ridosso del lancio di Red Dead Online Rockstar Games aveva fatto sapere che i progressi ottenuti nella Beta potrebbero non essere mantenuti fuori dalla fase di test, affermazione che ha destato non poche preoccupazioni tra la community.

Adesso arriva un parziale dietrofront, tramite un messaggio infatti gli sviluppatori fanno sapere che "al momento non ci sono piani per resettare i progressi della Beta di Red Dead Online. Vi siamo grati per i feedback ricevuti e comprendiamo le preoccupazioni, tuttavia al momento stiamo lavorando sulla stabilità e sul bilanciamento dell'economia in-game."

Gli sviluppatori dovrebbero pubblicare una patch nel corso di questa settimana per rivedere il bilanciamento del modello economico di Red Dead Online, uno degli aspetti maggiormente criticati dai giocatori. I progressi raggiunti durante la fase di test con ogni probabilità verranno mantenuti anche nella versione definitiva del multiplayer di Red Dead Redemption 2, almeno al momento questa sembra l'idea attuale di Rockstar Games.