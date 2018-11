Red Dead Online: i progressi della beta verranno mantenuti al lancio vero e proprio?

La beta di Red Dead Online è disponibile da oggi per gli utenti che hanno acquistato la Ultimate Edition e a breve sarà accessibile per tutti i possessori del gioco. In queste ultime ore una domanda sta attanagliando i giocatori: i progressi compiuti durante la beta verranno mantenuti al momento del lancio vero e proprio?

Un citazione tratta da un recente comunicato ufficiale di Rockstar ci offre una prima risposta, che tuttavia non sembra molto rassicurante. Sul sito della compagnia, infatti, si legge: "Speriamo che i progressi dei giocatori ottenuti durante questo periodo nella beta possano rimanere intatti per molto tempo ma, come in molte altre beta di grandi dimensioni, potremmo dover azzerare i ranghi o altre statistiche in caso di problemi". Rockstar ha dunque intenzione di trasportare i progressi compiuti nel corso della fase di prova nel gioco vero e proprio, tuttavia in caso di complicazioni i piani potrebbero cambiare. Un risvolto non proprio ideale, considerando i problemi che solitamente affliggono le beta di questa portata. Insomma, non ci resta che sperare che tutto vada per il meglio.

Nel frattempo vi segnaliamo che svariati utenti Xbox One non riescono ad accedere alla beta di Red Dead Online. Rockstar ha affermato su Twitter di essere al lavoro per riportare la situazione alla normalità.